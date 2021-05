Sarah Fraisou, CHOQUÉE par le comportement de son ex-mari Ahmed, publie un message sur Instagram

Cela fait un mois que Sarah Fraisou et Ahmed ont divorcé. L’annonce de leur séparation est une véritable surprise pour les fans des deux candidats de téléréalité. Il y a quelques jours, l’ex-mari de Sarah a été aperçu avec une jeune femme de qui il semblait très proche. Il s’agit de Lila Taleb, une autre candidate de téléréalité. Voir ces images a été visiblement très difficile à supporter pour Sarah qui a pu compter sur le soutien inconditionnel de ses fans.



© Instagram Sarah Fraisou



Mardi, l’influenceuse s’est exprimée sur Instagram. Elle en a profité pour remercier toutes les personnes qui la soutiennent.

"Merci de votre soutien. Je vous aime tous. Restez fidèles à vous-même (...) je ne suis pas triste, je suis juste choquée et je me demande comment l’être humain est capable de tout pour briller. Les vrais hommes n’existent plus, c’est la vie. Que des bluffeurs et des mythos", a écrit Sarah.