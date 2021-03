La chanteuse Sarah Harding (Girls Aloud) confie n'avoir plus que quelques mois à vivre: "Ce Noël était probablement le dernier"

Sarah Harding, membre du groupe féminin britannique Girls Aloud, a révélé qu'elle était condamnée. La chanteuse de 39 ans est atteinte d'un cancer du sein qui s'est propagé dans son corps. Il aurait atteint sa colonne vertébrale.

Elle s'est exprimée dans son livre "Hear Me Out". "En décembre 2020, mon médecin m'a dit que le prochain Noël serait probablement le dernier. Je ne veux pas de pronostic exact. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait ça (...) j'en suis maintenant à un stade où je ne sais pas combien de mois il me reste", a ajouté Sarah Harding, dont les propos ont été relayés par le Times.

"J'essaie de vivre et de profiter de chaque seconde de ma vie, aussi longue soit-elle. Je prends un verre de vin ou deux pendant tout ça, parce que ça m'aide à me détendre", a dit la star. Cette dernière a prévu d'organiser une fête pour dire adieu à ses proches. "Je pense que ce que j'aimerais vraiment faire, c'est voir tout le monde, tous mes amis et ma famille, tous ensemble. Une dernière fois. J'organiserais une grande fête de pour dire merci et au revoir".