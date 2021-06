Scarlett Johansson dénonce la façon dont Black Widow a été traitée à ses débuts

Scarlett Johansson s'apprête à voir son personnage de Black Widow dans Marvel enfin sur grand écran. Natasha a droit à son premier film. L'actrice a profité de l'occasion pour mettre les points sur les i quant à l'hypersexualisation de son personnage à son arrivée dans la saga.

Scarlett Johansson s'est exprimée avant la sortie de "Black Widow" sur la façon dont son personnage Marvel est traité comme un "morceau de cul" dans les films précédents.

Alors qu'elle était sur le plateau de tournage de son premier film autonome dans la franchise, l'actrice a révélé son mépris pour l'hypersexualisation de son personnage, également connu sous le nom de Natasha, spécifiquement dans "Iron Man 2".

"Je veux dire, vous regardez 'Iron Man 2' et même si c'était vraiment amusant et qu'il y avait beaucoup de grands moments dedans, le personnage est tellement sexualisé, vous savez ?". L’actrice de 36 ans rappelle notamment que son personnage est évoqué comme un objet par Tony Stark qui dit : "J’en veux."

"À un moment donné, [Tony] l'appelle un morceau de viande, et peut-être qu'à ce moment-là, cela a été ressenti comme un compliment", a-t-elle déclaré.

Scarlett Johansson soutient tout de même que les caractéristiques érotiques de son personnage ont un sens à certains moments, son personnage utilise sa sexualité à la fois comme "un moyen de ressentir" et comme une tactique pour manipuler les gens qui l'entourent.

Après les événements de "Captain America : Civil War", l'histoire d'origine de Natasha est différente de ses précédentes apparitions dans l'univers Marvel. L'intrigue de "Black Widow", dont la sortie a été retardée en raison de la pandémie, est basée sur la sororité et les "sentiments compliqués" qui accompagnent la relation complexe entre Natasha et son alliée Yelena Belova.

"Maintenant, les gens, les jeunes filles, reçoivent un message beaucoup plus positif, mais ça a été incroyable de faire partie de ce changement et de pouvoir sortir de l'autre côté et faire partie de cette vieille histoire, mais aussi de progresser. On évolue. Je pense que c'est plutôt cool", a déclaré Scarlett Johansson.

"Black Widow" sortira au cinéma le 9 juillet.