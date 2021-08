Scarlett Johansson maman pour la 2e fois

C'est ce mercredi 18 août que l'actrice Scarlett Johansson a donné naissance à son 2e enfant. Un représentant de la star a annoncé la nouvelle à People.

La grossesse avait été gardée secrète pendant de longs mois puisqu'elle a été révélée il y a seulement quelques jours.

Le papa, Colin Jost, que Scarlett a épousé en 2020, a confirmé l'heureuse nouvelle sur Instagram. "Ok, ok, nous avons un bébé. Son nom est Cosmo. Et nous l'aimons très fort", a-t-il écrit.

Un premier enfant pour Colin Jost tandis que Scarlett Johansson est déjà maman d'une fille, Rose Dorothy, née d'une précédente relation avec Romain Dauriac.