Scott Disick, l'ex de Kourtney Kardashian, ne ressemble plus du tout à cela (photos)

Il est devenu célèbre en entretenant une relation de 2006 à 2015 avec la soeur aînée du clan Kardashian, Kourtney, avec laquelle il a eu 3 enfants: Mason, Penelope et Reign. Scott Disick, propulsé célébrité, est toujours la bienvenue au sein de la plus célèbre famille américaine. Celle-ci n'hésite pas d'ailleurs à se réjouir pour son bonheur quand l'animateur de télévision s'affiche avec une nouvelle amoureuse. La dernière en date n'a que 19 ans, alors que la star de téléréalité approche les 38 ans. "Peu importe, tant qu'il est heureux et que la relation se passe dans le respect", murmure un proche des Kardashian au magazine People.

Entre temps, Scott a changé de look. Il a adopté une coupe de cheveux plus courte à la Matt Pokora et une teinture rose... qui n'est pas passé inaperçue...