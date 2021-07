Scott Disick sort avec sa fille de 20 ans: l'acteur Harry Hamlin trouve cette relation "BIZARRE" (vidéo)

Lors d'un diner durant la téléréalité Real Housewives of Beverly Hills, l'acteur américain Harry Hamlin a confié que ca le dérangeait un peu que Scott Disick, 38 ans, sorte avec Amelia, sa fille de 20 ans en raison de leur importante différence d'âge. Il qualifie la relation de "bizarre". Mais le comédien reconnait que lui aussi a eu une relation avec l'actrice Ursula Andress, qui avait plus de 14 ans de plus que lui à l'époque. "Qui suis-je pour juger?", a dit le père d'Amelia.



De cette union entre Harry et la première James Bond girl est né Dimitri. Il a vu le jour en 1980, 17 ans avant son mariage avec l'actrice Lisa Rinna. L'acteur et Lisa Rinna ont ensuite eu leurs filles, Delilah, en 1998 et Amelia en 2001.



Hamlin a donc dit aux Real Housewives qu'il ne pouvait pas vraiment se plaindre que Disick sorte avec sa fille - mais il est un père, donc il ne peut pas vraiment s'empêcher de le faire.



Scott a récemment déclaré que si le père d'Amelia a un problème avec leur relation, il devrait le régler avec elle.