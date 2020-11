En kilt traditionnel, Sean Connery avait été anobli par la Reine Elizabeth II

Plus célèbre serviteur de sa Majesté dans le rôle de James Bond, Sean Connery a clos à jamais son regard séducteur à l'âge de 90 ans, laissant en héritage une carrière éclectique et un engagement profond pour son Écosse natale.

L'acteur écossais Sean Connery, premier et inoubliable interprète de l'agent 007 dans la saga des films James Bond, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé samedi la BBC, citant sa famille. Il avait pris sa retraite en 2003, restant immensément populaire. En 2013, il avait été élu acteur britannique préféré des Américains.

En 2000, il avait été anobli par la reine Elizabeth. Fervent défenseur d'une Ecosse indépendante, il s'était présenté en kilt traditionnel devant la Reine.

"En exil" en Espagne ou aux Bahamas (pour des raisons fiscales), il a vécu ces dernières années à New York avec sa deuxième femme, la portraitiste française Micheline Roquebrune, rencontrée sur les greens de golf et aussitôt épousée, en 1975.



"Comme elle ne parlait pas anglais et que je ne parlais pas français, il y avait peu de chances qu'on sombre dans des discussions ennuyeuses. C'est pourquoi on a convolé si rapidement", plaisantait Sean Connery, marié une première fois à une actrice australienne, Diane Cilento, avec laquelle il a eu un fils, Jason, né en 1963.