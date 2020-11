Sean Connery: les causes de sa mort sont désormais connues

Le 31 octobre dernier, l'acteur écossais Sean Connery est décédé à l'âge de 90 ans. Les causes de la mort du premier interprète du célèbre James Bond sont désormais connues.

Il y a un mois, l'acteur écossais Sean Connery nous quittait. À 90 ans, il a rendu son dernier souffle entouré de sa famille. Mais les causes de sa mort étaient encore inconnues. Le site américain TMZ s'est procuré le certificat officiel de décès de l'acteur. Il y est indiqué que Sean Connery a succombé à une insuffisance respiratoire causée par une pneumonie, mais aussi à une fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque). Son âge est également indiqué parmi les causes.

Endossant pour la première fois le rôle de 007 dans "Dr No" en 1962, Sean Connery avait incarné à six reprises (sans compter le non-officiel "Jamais plus jamais") l'agent secret.

