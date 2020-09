Selena Gomez contre les haters et les fake news: elle se tourne vers Mark Zuckerberg

Sur les réseaux sociaux, les commentaires de haine sont trop nombreux. La chanteuse américaine, Selena Gomez, a décidé d’agir. Elle a directement envoyé un message au chef, Mark Zuckerberg.

Les élections américaines approchent à grands pas. Selena Gomez a décidé de saisir le moment pour faire changer les choses sur les réseaux sociaux. Elle est en colère contre Facebook et Instagram. Elle a donc fait appel au fondateur, Mark Zuckerberg et à la directrice des opérations, Cheryl Sandberg.

La star a révélé cet échange dans sa story Instagram. "Mark et Sheryl, c’est Selena. Cela fait un moment depuis que nous ne nous sommes pas assis ensemble pour discuter. Nous avons un sérieux problème. Facebook et Instagram sont utilisés pour répandre la haine, la désinformation, le racisme et le sectarisme. Je fais appel à vous deux pour que vous arrêtiez cela."

Selena Gomez fait appel à leur sens des responsabilités: "S’il vous plaît, arrêtez ces groupes et ces utilisateurs qui répandent la haine, la violence et la désinformation. Notre futur en dépend. C’est une année d’élections. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir de la désinformation à propos du vote. Il doit y avoir du 'fact-checking' et que chacun endosse ses responsabilités."