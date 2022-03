Selma Blair, "étranglée" par son ex, finit par perdre connaissance

Selma Blair aurait été victime de violences conjugales. L'actrice a obtenu une ordonnance restrictive contre son ex-petit ami, Ron Carlson, selon TMZ. Selon les documents obtenus par le média, un incident aurait eu lieu lorsque Carlson s'est rendu au domicile de Blair le 22 février pour déposer une télévision.

Les documents indiquent que l'actrice a dit à Ron qu'elle avait pris des médicaments ce jour-là pour traiter sa sclérose en plaques et qu'elle se sentait mal. Dans un prétendu accès de frustration, Carlson aurait crié à Blair : "Tu es foutue, tu ne peux rien faire, tu ne peux aimer personne, tu es inutile, tu es infirme... Je ne mérite pas ça, je peux faire tellement mieux que toi".

TMZ rapporte que Carlson "est devenu furieux et s'est jeté sur Selma Blair, a sauté sur son corps alors qu'elle était allongée sur le canapé, l'a attrapée par le cou" et l'a ensuite "étranglée, l'étranglant et secouant sa tête et ses épaules de manière agressive."

L'actrice de Sexe Intentions aurait riposté en mettant ses doigts dans les yeux et la bouche de Carlson. Ce dernier aurait répondu en couvrant sa bouche et son visage avec ses mains, laissant Blair incapable de respirer et perdant ensuite connaissance. Lorsque la police est venue interroger l'actrice à son domicile, TMZ rapporte que son nez a commencé à saigner abondamment avant qu'elle ne perde à nouveau connaissance. Ron aurait été arrêté pour violence domestique avec blessures corporelles.

Après que la police a accordé une ordonnance restrictive de cinq jours contre Carlson, Blair et son équipe juridique ont obtenu une ordonnance temporaire qui lui interdit de s'approcher d'elle.

Sur les photos obtenues par TMZ, Blair est vue avec des entailles sur son bras et le bas de son menton. Une autre photo la voit avec le nez en sang et la main couverte de sang. Pendant ce temps, des photos de Carlson le montrent avec de petites blessures sur le nez et le front.

Selon TMZ, Carlson a, lui aussi, demandé une ordonnance restrictive contre Selma Blair, plus de deux semaines après l'incident présumé. Il prétend que Blair s'est mise "en colère" lorsqu'il a refusé de s'asseoir à côté d'elle à son domicile. Il prétend qu'ils avaient tous deux été malades récemment et qu'il voulait garder ses distances.

Carlson prétend également que la comédienne est devenue agressive et lui a dit que sa fille était une "putain de loseuse". Elle aurait ensuite balancé son bras droit vers son visage, l'aurait frappé à l'œil et aurait continué à le "griffer au nez, aux yeux et aux joues".

Il affirme en outre que le nez ensanglanté de Blair date de quelques jours avant la prétendue bagarre. La demande d'ordonnance restrictive de Carlson n'a pas encore été accordée.

Avant de se séparer cette année, le couple s'était fréquenté de façon intermittente depuis 2017.