Serena Williams salue la "classe" de Meghan Markle face à Oprah Winfrey: "Elle est la personne la plus forte que je connaisse"

L’interview de Meghan Markle accordée à Oprah Winfrey a eu une résonnance internationale. La femme du prince Harry s’est attirée de nombreuses critiques, mais aussi la sympathie et le soutien d’un grand nombre, notamment des stars. C’est le cas de la joueuse de tennis, Serena Williams.

Serena Williams est une amie de Meghan Markle. A ce titre, elle a réitéré son soutien à la femme du prince Harry après son interview choc avec Oprah Winfrey. Dans un entretien avec la marque Stuart Weitzman, la joueuse de tennis s'est expliquée: "Meghan est une personne formidable et je pense que l’incarnation de la force, l’incarnation de la confiance, l’incarnation de l’altruisme et l’incarnation de tout, c’est elle et tout ce qu’elle a traversé. Et je sais que ce n’est pas facile, vous pouvez voir dans l’interview que ce n’était pas facile. Mais elle avait tellement de sang-froid et de classe."

Dans l’interview d’Oprah Winfrey, l’ancienne actrice racontait notamment avoir eu des pensées suicidaires lorsqu’elle était enceinte d’Archie. "Je pense qu’elle est la personne la plus forte que je connaisse. Je ne connais personne d’autre qui pourrait gérer cela, à une telle échelle mondiale, de la façon dont elle a dû gérer des choses qui sont tout simplement fausses – minute après minute. Pas seulement jour après jour. Chaque minute, une autre allégation fausse était lancée contre elle. Je pense qu’il est important pour moi de dire quelque chose parce que je suis fatiguée de rester assise et de voir toute cette négativité qui n’est tout simplement pas vraie."

Meghan Markle a aussi levé le voile sur propos racistes tenus à l’encontre de son fils. "Je connais bien le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour calomnier les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser, de nous briser et de nous diaboliser (…) Je suis si fière de toi d’avoir été aussi courageuse."

Serena Williams n’est pas la seule à avoir apporté publiquement son soutien à Meghan. Kate Hudson, Nathalie Portman, Viola Davis et Beyoncé ont fait de même.