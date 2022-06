Shakira plus riche que Gérard Piqué : la raison de leur séparation enfin dévoilée

La love-story entre Shakira Gérard Piqué est terminée. Une séparation devenue officielle après la publication d'un communiqué de presse le 4 juin dernier. "Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension". Des rumeurs d'infidélités de la part du joueur de football du FC Barcelone ont très vite été lancées. La chanteuse de Waka-Waka aurait surpris Gérard Piqué avec la mère de Pablo Gavi, l’un de ses coéquipiers. En réalité, il semblerait que la raison de la rupture ne soit pas celle-là.

Lors d'une interview accordée à un média espagnol, Roberto Garcia, l’ancien petit ami d’une des soeurs de Shakira a annoncé que la rupture serait plutôt liée à un différent financier. "D’après ce qu’une personne très proche m’a dit, il y a eu un problème économique entre les deux. Gérard Piqué aurait demandé de l’argent à Shakira pour un investissement et la famille de la chanteuse aurait refusé de le lui donner. Ils ne mélangent pas leur argent et ils maintiennent l’économie familiale à 50%". La chanteuse colombienne serait trois fois plus riche que son ex-compagnon. Sa fortune s'élève à 300 millions d'euros contre 80 millions pour le sportif.

L'ancien beau-frère de Shakira a poursuivi ses confessions : "Shakira s’est focalisée sur Gérard Piqué parce qu’elle voulait qu’il soit le père de ses enfants. Elle savait qu’elle ne l’épouserait jamais", a-t-il balancé. Au moins, ça, c'est dit.