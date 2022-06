Shana Kress et Jonathan Matijas: "Ton petit cœur s’est arrêté mais ton âme reste proche de nous"

Shana Kress et Jonathan Matijas avaient annoncé qu'ils allaient devenir parents de jumeaux. Mais quelques semaines plus tard, le couple a appris que l'un des bébés est atteint de trisomie 21. Les candidats de téléréalité ont pris la décision de faire "arrêter son coeur".



Après avoir subi une intervention volontaire de grossesse, la jeune femme a souhaité en parler. Shana et Jonathan ont partagé la lettre qu'ils adressent à leur "étoile Christopher". "Tu ne nous quitteras jamais. Tu portes le deuxième prénom de ton papa, parce que malgré tout ce qui se passe, on t’aime et on t’aimera. Ton petit coeur s’est arrêté mais ton âme reste proche de nous, pour nous rejoindre un jour en parfaite santé."



"Papa et Maman tiendront la promesse qu’on t’a faite de relever la tête, garder le sourire et prendre soin de ton frère ou ta soeur. Christopher pour toujours dans nos cœurs."

Leur décision d'arrêter le coeur du foetus a suscité de nombreuses réactions. Touchée, la future maman a répondu aux attaques sur les réseaux sociaux.



"Pour toutes les personnes qui nous envoient du négatif ou des messages méchants parce qu'on essaye de reprendre une vie, désolée de vous décevoir, mais il va falloir qu'on avance (...) Christopher sera toujours dans notre coeur et croyez-moi j'y pense tous les jours parce qu'il est avec nous", a réagi Shana.