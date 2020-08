Sharon Stone est en colère: "L'un de vous qui ne portait pas de masque a contaminé ma soeur"

Sharon Stone a révélé dans des publications sur les réseaux sociaux que sa sœur et son beau-frère "se battent pour leur vie" contre le coronavirus, accusant "ceux qui ne veulent pas porter de masque".

Dans une série de publications sur son compte Instagram, l'actrice, bouleversée, a déclaré que sa sœur Kelly "ne va pas bien".

Partageant des photos de la chambre d'hôpital de sa sœur, elle écrit: "Ma sœur Kelly, qui a déjà le lupus, a maintenant le COVID-19. C'est sa chambre d'hôpital. Un de vous qui ne portait pas de masque l'a contaminée. Elle n'a pas de système immunitaire. Le seul endroit où elle est allée était la pharmacie."

L'actrice a également révélé que son beau-frère Bruce se battait également pour sa vie dans la même unité à l'hôpital.

Dans une vidéo, l'actrice de 62 ans a déclaré que le couple était "resté à la maison le plus longtemps possible". Kelly Stone a elle-même publié un certain nombre de vidéos de son lit d'hôpital, dont une dans laquelle elle semblait essoufflée pendant qu'elle parlait.

La grand-mère et la marraine de Sharon Stone sont toutes les deux décédées du coronavirus. Dans une vidéo de suivi publiée sur sa page Instagram dimanche, Sharon Stone, 62 ans, a appelé ses abonnés à voter pour le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, estimant qu'il était le seul à pouvoir changer les choses. Ne votez pas pour un assassin", a-t-elle prié, attaquant l'actuel président des Etats-Unis Donald Trump