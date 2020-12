Shia LaBeouf poursuivi pour agression sexuelle par FKA Wigs

La chanteuse britannique FKA Twigs porte plainte contre son ex-petit ami, l'acteur Shia LaBeouf vendredi. L'artiste, qui l'accuse de violences conjugales, a déposé sa plainte au tribunal de Los Angeles, selon le New York Times, après avoir hésité durant plusieurs mois. Elle accuse l'acteur d'agression sexuelle, de coups et blessures et de détresse émotionnelle.

"Je me suis dit que personne ne me croirait jamais. Je ne suis pas une personne conventionnelle. Je suis non seulement une femme, mais en plus de couleur", a dit la Britannique.



La chanteuse dit avoir subi des violences physiques et psychologiques en 2019. "Je veux sensibiliser aux tactiques dont font usage les bourreaux pour prendre le contrôle sur vous", a expliqué l'artiste de 32 ans au New York Times.

Le procès, intenté devant la Cour supérieure de Los Angeles, Elle affirme que Shia LaBeouf lui a sciemment donné une maladie sexuellement transmissible. Elle l'accuse d'"abus incessants", notamment de coups et blessures, de voies de fait et de détresse émotionnelle.

Elle dit aussi que le comédien de 34 ans avait un comportement dangereux, notamment en voiture. La star de Transformers roulait dangereusement et menaçait de provoquer un accident si elle ne lui montrait pas des signes d'amour. "Il conduisait de manière très imprudente, retirant sa ceinture de sécurité et menaçant d’avoir un accident", a-t-elle détaillé. Selon ses dires, il aurait violenté la jeune femme plusieurs fois et aurait essayé de l'étrangler durant leur relation qui a duré un an.



Shia LaBeouf a répondu au New York Times. "Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement peut faire ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années", a dit l'acteur tout en précisant que "nombre de ces accusations ne sont pas vraies". "J'ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre."



Si cette action en justice rapporte de l'argent à FKA Twigs, elle dit vouloir donner une partie à des associations qui lutte contre les violences conjugales.

