Enceinte, Shy'm se confie pour la première fois: "Cacher ma grossesse a été hyper difficile!"

Ce 23 octobre, Shy'm sortait un nouveau titre intitulé "Boy". Dans le clip, la chanteuse annonce qu'elle est enceinte. Peur de ne jamais devenir mère, astuces pour cacher sa grossesse, alignement des planètes, Shy'm s'est confiée pour la toute première fois sur cet événement auprès du média Charts In France.

"Trouver des excuses comme "Je suis fatiguée" ou "J'ai pris une grosse cuite""

Comment cacher sa grossesse à ses fans, et même à ses proches? Pour la chanteuse, '"ça été hyper difficile". Mes proches et mes potes, j'ai dû leur dire tout de suite, car quand ils m'ont vu prendre un verre d'eau au lieu du vin... Voilà, ce n'est pas trop dans mes habitudes! Et puis, plus de cigarettes, plus de charcuteries. Après, effectivement, pour pas que beaucoup de gens soient au courant, je suis moins sortie, il a fallu trouver des excuses comme "Je suis fatiguée" ou "J'ai pris une grosse cuite"".

Malgré tout, la chanteuse s'estime chanceuse, car ses proches ont été respectueux, et que sa grossesse a été facile à cacher durant de nombreuses semaines physiquement. "Mais le dire maintenant, ça me fait plaisir aussi. Ne plus réfléchir à l'angle en publiant une photo sur les réseaux sociaux!"

"J'avais peur de ne pas pouvoir tomber enceinte"

Lorsqu'elle a appris sa grossesse, Shy'm confie qu'elle a ressenti de la puissance, de l'intensité. L'artiste avait peur que ce rêve ne se réalise pas. "C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant. C'est aussi une chance parce que beaucoup n'arrivent pas à réaliser ce projet. J'avais peur que ça ne se réalise pas, de ne pas trouver le contexte intime pour ça puisse se produire, la peur de ne pas pouvoir aussi... Toutes ces questions, je les avais en tête avant d'être enceinte. Et elles se sont résolues en un test. A partir de là, il y a quelque chose d'organique et d'animal, presque chimique, je me suis sentie apaisée sur plein de choses. Il y a eu une évidence qui a fait que je me suis tout de suite bien sentie. Alors que c'est une privation sur plein de choses que j'aime beaucoup. Malgré tout, je suis heureuse, je suis apaisée", confie-t-elle à Charts In France.

"La bonne personne"

Mais qui est l'heureux élu? Sur ce point, la chanteuse reste discrète. Elle ne révèle pas l'identité du père, mais a la certitude d'être tombée sur la bonne personne. "Il y avait des questions en stand-by, je n'avais pas trop envie d'y penser et j'avais des priorités qui étaient plus importantes depuis plusieurs années. Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur".