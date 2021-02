Shy'm partage une rare photo de son compagnon pour la Saint-Valentin

Ce dimanche 14 février, Shy'm a fait une déclaration d'amour à son compagnon pour la Saint-Valentin.

Maman depuis deux semaines, Shy'm garde secrète l'identité de son compagnon et père de son fils. Pour la Saint-Valentin, elle a décidé de lui faire une déclaration d'amour sur Instagram. La chanteuse a donc partagé une photo de lui… de dos. "Pas seulement parce que tu me laisses te couper les cheveux. Pas seulement parce que tu me laisses me moquer des heures ensuite. Pas seulement parce que notre fils. Pas seulement…", a-t-elle écrit en commentaire du cliché.

La chanteuse est très discrète de façon générale concernant sa vie privée. Il y a quelques jours, elle a partagé une photo de son fils sur laquelle ce dernier se cachait le visage avec sa main.