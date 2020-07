Sia a-t-elle sauvé la petite Maddie Ziegler des griffes d'Harvey Weinstein? "Il a essayé de la faire monter dans un avion"

La chanteuse Sia n'est pas seulement l'employeuse de la danseuse Maddie Ziegler, elle est aussi son ange gardien. "Je l'aime tellement... Dès que j'ai rencontré Maddie, j'ai ressenti ce désir extrême de la protéger, et je pense que cela faisait partie de ma propre guérison, j'ai ressenti cette compulsion extrême de la protéger. Et pourtant, l'ironie est que je ne voulais pas être célèbre et j'ai jeté cet enfant sous les feux de la rampe", a confié Sia lors d'une interview accordée au Zach Sang Show.



La chanteuse et la danseuse ont commencé à travailler ensemble quand Maddie Ziegler n'avait que 11 ans et a fait sa première apparition dans le clip vidéo de la pop star "Chandelier".

Sia a confié qu'elle avait peut-être sauvé Maddie des griffes de Harvey Weinstein. "Vous savez, je l'ai gardée hors d'un avion dans lequel Harvey Weinstein a essayé de la faire monter. Je sais qu'il y a eu des moments où ma perspicacité a vraiment fait une différence, où elle a permis de la garder en sécurité. Oui, c'était vraiment dégoûtant. Quand il l’a invitée, c’est là que j’ai appelé et dit à Melissa que je devais le faire. J’ai juste dit, ‘S’il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça'", a expliqué Sia.



En mars, Weinstein a été condamné à 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle au premier degré et de viol au troisième degré. Autrefois l'une des figures les plus puissantes d'Hollywood, le producteur disgracié a vu ses décennies de comportement prédateur mises à nu grâce au mouvement #MeToo en 2017.



Mercredi, un recours collectif intenté par les victimes de Weinstein sur des allégations de harcèlement sexuel, d'abus sexuel et de viol a abouti à un accord de 18 millions de dollars.