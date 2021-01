Simon, le fils de Benjamin Castaldi, fait son entrée dans l'émission de télé-réalité "Les princes et princesses de l'amour"

Chez les Castaldi, on fait de la télé de père en fils. Ce vendredi 22 janvier, un nouveau candidat va faire son entrée dans l'émission "Les princes et princesses de l'amour". Son visage vous dira peut-être quelque chose, Il s'agit de Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi et de Valérie Sapienza.

Le garçon de 20 ans a confié au magazine Télé-Loisirs que faire de la télé n'a jamais été son rêve. Il a été repéré lors du premier confinement décrété en France pendant lequel il s'est amusé à faire des capsules sur Instagram. "Quelques semaines plus tard, j'ai reçu des propositions de W9 et de TFX pour participer à leur télé-réalité", explique-t-il dans les colonnes du magazine.

Simon vient de décrocher son bac+2 en sport et devait entamer un master à distance à cause de la crise sanitaire, mais cela ne l'enchante pas trop. Il fera donc un peu de télévision avec l'accord de papa et maman, bien entendu.