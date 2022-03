Simon Leviev, "l'Arnaqueur de Tinder", poursuivi en justice par la famille de diamantaires Leviev

Non, Simon Leviev, objet du documentaire Netflix "l'Arnaqueur de Tinder", n'a rien à voir avec la famille de Lev Leviev, diamantaire milliardaire israélien dont "l'Arnaqueur de Tinder". C'était pourtant l'un des nombreux appâts utilisés par l'escroc pour attirer dans ses filets des jeunes femmes avant de les ruiner. Un mensonge de plus pour à la liste déjà bien longue de Simon Leviev.

La "vraie" famille de diamantaires a donc décidé de le poursuivre, avançant qu'il "a fraudé, trompé, escroqué, falsifié et blessé des femmes, des hommes et des entreprises" en usurpant son appartenance aux Leviev.

"Pendant longtemps, Simon a fait de fausses déclarations comme étant le fils de Lev Leviev et recevant de nombreux avantages (y compris matériels), astucieusement et en utilisant de faux mots, prétendant être un membre de la famille Leviev, et que sa famille paiera et supportera les coûts de ses prestation", rapporte Page Six qui a pu consulter les documents judiciaires.

Selon l'avocat de la famille, il s'agirait de l'une des nombreuses plaintes qui existent à l'encontre de "l'Arnaqueur de Tinder".