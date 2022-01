Sirima, qui chantait "Là-Bas" avec Goldman, avait été assassinée: son fils lance un appel POIGNANT au chanteur

La chanteuse Sirima Wiratunga avait été révélée au grand public lors de son duo avec Jean-Jacques Goldman, intitulé Là-Bas, en 1987. Deux ans plus tard, cette jeune maman avait été tuée par son compagnon à coups de couteau de cuisine. Elle avait laissé un fils, âgé de un an. Pour la première fois, ce dernier s'est exprimé dans un entretien donné au magazine Gala. Il revient sur son parcours après la mort de sa mère et lance un appel à Jean-Jacques Goldman.

"C’était dur de tout saisir et de reconnaître que mon père avait tué ma mère. J’ai grandi avec le sentiment qu’on m’avait arraché une part de moi. Je n’osais pas soutenir le regard des autres, encore moins évoquer le sujet", confie-t-il à nos confrères. Kym a grandi avec sa grand-mère maternelle en Angleterre. Il réside à Manchester.

Une émotion m’étreint

Bien qu'il confie avoir peu écouté le titre chanté par sa mère aux côtés de Goldman durant son enfance, il se dit surpris par la puissance de ce morceau auprès du public. "J’ai vu des extraits sur YouTube et la communion de Jean-Jacques avec ses fans sur ce titre est incroyable (...) Je n’en reviens pas à chaque fois que je visionne ces images. Une émotion m’étreint, mais elle est positive", explique-t-il.

Il confie n'avoir aucun contact avec le chanteur français. À son grand regret. "Il y a très longtemps, j’ai cherché à le joindre, mais je n’avais que son compte Facebook comme moyen de le faire et j’imagine que mon message a été noyé au milieu des centaines de messages de fans qu’il reçoit chaque jour. Peut-être qu’il nous lira et qu’il se manifestera ? Qui sait…", souffle-t-il dans son interview donnée à Gala.