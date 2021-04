Snoop Dogg a-t-il fumé un joint avec Obama?

Snoop Dogg, l'icône du hip-hop, a sorti son nouvel album "From Tha Streets 2 Tha Suites" - et l'un des titres fait référence au fait d'avoir fumé de la marijuana en présence de l'ancien président Barack Obama, 59 ans.



Dans la chanson "Gang Signs", le rappeur de 49 ans a écrit les paroles suivantes : "Still sippin' gin and juice while I'm smoking marijuana / I bet you never blew with Obama".

Des paroles laissant supposer qu’il a fumé aux côtés de l’ancien président américain.



Bien sûr, la légende du rap pourrait être en train de plaisanter. Cependant, une chose est sûre: Le rappeur a déjà avoué s'être défoncé dans les toilettes de la Maison Blanche, relate le site NME.



Comme Page Six l'a précédemment rapporté, Snoop a fait cette grande révélation dans un épisode de sa série en ligne "GGN : The Double G News Network" en 2014 : "Avez-vous déjà fumé à la Maison Blanche ?" a demandé l'invité Jimmy Kimmel au rappeur. "Dans la salle de bain", a alors révélé Snoop, en fumant nonchalamment un cigare bourré d'herbe.



"Pas à la Maison Blanche - mais dans la salle de bain. Parce que j'ai dit : 'Puis-je utiliser les toilettes une seconde?' et ils ont dit : 'Qu'est-ce que tu vas faire ? No. 1 ou No. 2 ? "J'ai dit 'No. 2'", a ajouté Snoop.



"Alors j'ai dit, 'Ecoutez, quand je fais le No. 2, j'ai l'habitude, vous savez, de fumer une cigarette ou d'allumer quelque chose pour que l'arôme soit bon'", a poursuivi le rappeur.



Ces paroles sur Obama pourraient donc juste faire référence à ce passage dans les toilettes de la Maison Blanche ou elles ne pourraient être qu'une liberté artistique. Le mystère reste entier.