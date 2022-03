Snoop Dogg devient un personnage jouable d'un célèbre jeu vidéo de guerre

Snoop Dogg n'est plus seulement qu'un rappeur; il est désormais un personne de jeu vidéo. Lequel? L'un des plus connus sur le thème de la guerre: Call of Duty!

Il intégrera donc la saison 3 de Call of Duty: Mobile qui sortira en avril dans laquelle les joueurs pourront l'incarner. Le personnage de Snoop Dogg sera vêtu d'une tenue en or 24 carats et il tuera à l'aide d'une nouvelle arme en diamants, plaquée or. Rien que ça!

Le rappeur a fait par de sa joie, et c'est sur le site du jeu vidéo que l'on peut la lire: "Le DO Double G est de retour dans Call of Duty et cette fois, je suis dans le putain de jeu! Je suis ravi de travailler avec l'équipe COD pour apporter des fonctionnalités de vol dont vous pourrez tous profiter. C'est génial….. vous tous vous pourrez jouer avec moi et obtenir ces objets malades sur lesquels Snoop est écrit partout!"