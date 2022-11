Snoop Dogg: l'icône du rap va avoir droit à son biopic

Figure emblématique du rap de la côte ouest aux États-Unis, le rappeur Snoop Dogg va voir sa vie être mise en scène dans un biopic. Joe Robert Cole, le co-scénariste du film "Black Panther : Wakanda Forever" sera chargé de l'écriture. Pour le moment, aucune date de sortie n'a encore été annoncée.

C'est une nouvelle qui va réjouir les fans de hip-hop et plus particulièrement ceux de Snoop Dogg. Calvin Cordozar Broadus, Jr. de son vrai nom, s'est fait connaître au début des années 1990 avec son premier album intitulé "Doggystyle".

Depuis, ce sont des millions d'albums écoulés, des collaborations avec des stars internationales et des récompenses à ne plus en savoir quoi faire. Pour ce projet, l'artiste a souhaité être pleinement investi. Et pour cela, il compte prêter sa musique pour la bande-originale, mais également endosser la casquette de producteur du film grâce à sa société de production Death Row Pictures.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur se retrouve dans le milieu du cinéma, lui qui a joué dans plusieurs films tels que "Starsky et Hutch" en 2004 ou plus récemment dans "Day Shift" aux côtés de l'acteur Jamie Foxx.