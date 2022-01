Snoop Doog va se lancer dans un incroyable nouveau business

Depuis maintenant deux décennies Snoop Dogg est littéralement l’un des piliers du rap américain. Il a côtoyé les plus grands de Tupac en passant par Dr.Dre. En novembre dernier, le Californien a sorti son 19ème album, "The Algorithm". Il s’agit du premier album de Snoop Dogg pour Def Jam Recordings depuis qu’il a été nommé consultant créatif exécutif du label en juin dernier. Cette nomination prouve qu’il est encore sa place dans le rap game.

Mais Snoop Dogg n’est pas seulement l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps. En outre sa nonchalance légendaire, il est également un excellent homme d’affaires. Entre le lancement de sa crème glacée qui n’a malheureusement pas abouti, sa marque de cannabis, sa marque de gin, la parution de son livre de cuisine, Calvin Cordoza de son vrai nom va bientôt se lancer dans un autre business qui va faire plaisir aux Américains.

Des hot-dogs signés Snoop Dogg

Et oui, Snoop Doog va bientôt lancer sa marque de hot-dog. Il s’agit de délicieux sandwiches au pain allongé dans lequel on met une saucisse cuite, des sauces et condiments.

Comme le rapporte Billboard, en décembre dernier, l’interprète de "Who Am I ?" a demandé à ses avocats de déposer une demande d’enregistrement de la marque "Snopp Doggs" auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour lui permettre de commercialiser ce produit dont raffolent les Américains.

Toutefois, en 2016, dans l’émission "Jimmy Kimmel Live", il avait été choqué par une vidéo qui montrait la fabrication de ces sandwiches. Il avait même déclaré: "C’est un hot-dog ? Oh parce que je ne mangerai jamais de hot-dog de m..... ! Si c’est comme ça qu’ils font des hot-dogs, je n’en veux pas."