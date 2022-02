Sofia Jirau devient la 1ère égérie Victoria Secret atteinte de trisomie 21: "Ce n'est que le début!" (photos)

Sofia Jirau, mannequin de 25 ans originaire de Puerto Rico, devient la première égérie Victoria Secret atteinte de trisomie 21. "Un rêve devenu réalité", a-t-elle réagit face à cette bonne nouvelle.

Pour sa nouvelle campagne "Love Cloud", Victoria Secret a frappé fort pour réussir à se détacher de son image de marque aux campagnes photoshopées et aux standards qu'elle imposait à ses mannequins. "Love Cloud" se veut donc plus inclusive et met en avant des mannequins de tous horizons, de toute morphologie et de toute origine. Ainsi, parmi les 18 femmes qui l’incarnent, on retrouve des femmes "d’âge mûr, enceintes ou bien touchées par le handicap". En juin dernier, les dirigeants de la marque avaient fait part de leur souhait d’opérer des "changements positifs".

Première égérie à être atteinte du syndrome de Down

Sofia Jirau, mannequin de 25 ans originaire de Puerto Rico et atteinte de trisomie 21, a ainsi pu réaliser son rêve: devenir égérie de Victoria Secret, faisant d'elle la première femme atteinte du syndrome de Down à représenter la marque.

"Un jour, j'en ai rêvé, j'ai travaillé pour y arriver et aujourd'hui, c'est un rêve devenu réalité. Je peux enfin vous révéler mon grand secret... Je suis le premier mannequin de Victoria's Secret atteint du syndrome de Down ! ?? Merci à vous tous de toujours me soutenir dans mes projets. Merci à @victoriassecret d'avoir vu en moi un modèle #WithoutLimits et de m'avoir fait participer à la campagne inclusive de la collection Love Cloud. Ce n'est que le début !", s'est-elle réjouit en légende d'une publication Instagram réunissant plus de 85.000 likes.

Modèle depuis 2019

Sa carrière de modèle n'est pas récente: depuis 2019, la jeune femme utilise les réseaux sociaux pour faire passer un message positif et encourager les personnes avec des particularités à prendre leur vie en mains et oser. Ainsi, elle les encourage à "ne pas avoir peur de travailler pour atteindre leurs objectifs".