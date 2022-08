Soirée pizza pour Emmanuel et Brigitte Macron: ils ont été aperçus dans un restaurant du Var

En vacances au Fort de Brégançon, le couple présidentiel et sa famille se sont rendus dans un restaurant de la plage de Cavalière.

Comme chaque été depuis 2017, Emmanuel Macron et son épouse passent leurs vacances au Fort Brégançon — la résidence, située dans le Var, où les présidents de la République font traditionnellement leur pose estivale. Mercredi 3 août, après une virée en canoë, le Président, son épouse et ses enfants se sont dirigés vers l’établissement Les Sirènes, sur la plage de Cavalière, au Lavandou.



Emmanuel Macron y a visiblement ses habitudes, puisqu’il s’y était déjà rendu les trois années précédentes. Un choix qui réjouit Maxence Zizzutto, directeur de l’établissement : "On ne va pas se le cacher, quand on tient un restaurant, c’est énorme de recevoir le Président et sa famille. C’est assez unique", dit-il dans les colonnes de Var-matin.

Comme le fois précédentes, Emmanuel Macron a choisi une pizza regina, jambon champignons fromage. "Brigitte Macron a pris la même chose. Comme quoi, ils s’entendent même sur les pizzas", s’amuse Maxence Zizzutto.



Après le dîner, Emmanuel et Brigitte Macron ont accepté de poser aux côtés de l’équipe du restaurant pour une séance photos. "Il a pris le temps. Comme à chaque fois, il a été chaleureux et souriant. Il a discuté avec tout le monde. Un petit mot pour chacun. C’était très agréable."