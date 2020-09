Son corps est tatoué à 100%: cet instituteur explique pourquoi il ne peut plus enseigner en maternelle

C'est une apparition remarquée que Sylvain, un instituteur français originaire de l'Essonne a fait sur BFM TV ce lundi. Le jeune instituteur a 100% de son corps qui est tatoué, son crâne est rasé et fleuri et même ses yeux sont noircis par l'encre de tatouage.

Il déplore qu'il ne puisse plus enseigner en maternelle et explique pourquoi: "Mon inspection ne veut plus que j'aille

en maternelle pour éviter de recevoir des lettres de plaintes. Les membres de l'éducation nationale veulent être tranquilles et éviter que les parents puissent se plaindre de mon apparence".

L'homme souligne alors son expérience. Il a déjà enseigné à tous les niveaux de la maternelle, aux primaires, mais aussi en Angleterre. "Je pense être un bon professeur et faire de mon mieux dans mon travail et progresser chaque année"

Il estime que son apparence pose problème à 1 parent sur 1000. Une fois habitués, "les élèves le trouvent le plus cool des professeurs" selon lui.