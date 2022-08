Son nouveau film avec Dany Boon? "Le plus beau rôle de ma vie", dit Line Renaud

"Ce rôle, c'est un peu une partie de ma vie": de passage à Angoulême pour présenter son dernier film "Une belle course" où elle tient l'affiche avec Dany Boon, Line Renaud, 94 ans, confie qu'il a surtout été "le plus beau de (s)a vie".

Présenté en ouverture du festival du film francophone, qui se tient jusqu'à dimanche, ce film mélancolique de Christian Carion a été ovationné de longues minutes par le public mardi soir.

Line Renaud y incarne Madeleine Keller, une femme de 92 ans sur le point d'entrer en EHPAD. C'est Charles, joué par Dany Boon qui est chargé d'emmener la vieille femme dans sa nouvelle demeure. Entre temps, Madeleine est bien décidée à profiter de ce dernier voyage pour revisiter les lieux de la capitale qui ont compté dans sa vie.

"Ce film, c'est un peu une partie de ma vie", a confié l'actrice lors d'un point presse organisé pendant le festival.

Car les fans de Line Renaud ne s'y tromperont pas. Plusieurs scènes du film font écho à sa vie. Comme le fait que Madeleine Keller est habilleuse au théâtre, lieu qu'a beaucoup fréquenté l'actrice. Ou encore sa supposée histoire d'amour dans sa jeunesse avec un G.I.

"J'ai vécu les quatre années de guerre et l'arrivée des Américains. Les G.I, on en étaient toutes folles et moi la première. D'ailleurs, on les a bien reçus (rires). J'étais jeune et je m'en souviens", a-t-elle dit avec malice.

"Lien très fort"

"La fiction, la vie, tout s'est mélangé", a souligné le réalisateur Christian Carion. " A un moment, je ne savais plus si c'était Madeleine Keller ou Line Renaud qui était assise à l'intérieur du taxi".

Mais c'est la présence de Dany Boon, "son fils de coeur" -- dont elle a joué la mère à deux reprises dans les comédies "Bienvenue chez les Ch'tis" (2008) et "La Ch'tite Famille" (2018) -- qui rend le film inoubliable pour l'actrice.

"C'est le plus beau rôle de ma vie", a-t-elle assuré.

"C'est difficile de vous expliquer. Tous les moments de ma carrière je les ai aimés mais là c'est vrai que c'est spécial. C'est une histoire de famille. Jouer avec Dany, on dirait que je l'ai connu petit", a-t-elle poursuivi.

"Elle est même venue chez ma mère. Elle a chanté avec les perroquets parce que ma mère a des perroquets. Et le perroquet a chié", l'a interrompue Dany Boon. "C'est vous dire comment on m'aime dans cette famille", a immédiatement rétorqué l'actrice dans un sourire.

"Il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de fort entre nous, comme une filiation. Au delà des mots, il y a un lien très fort", a insisté l'acteur.

"Nous venons tous les deux d'un milieu ouvrier, je crois que ça a aidé aussi", a poursuivi l'actrice. A chaque fois, leurs échanges sont entrecoupés d'embrassades et de rires, signe d'une complicité qui ne s'est jamais érodée, malgré les années.

"On s'est retrouvé, même sans se connaître. La première fois qu'on s'est vu, on s'est retrouvé", a conclu Dany Boon, avant de lui annoncer qu'il entendait la faire tourner dans son prochain "projet".

"Ah bon?", a répondu, stupéfaite, l'intéressée. A 94 ans, "Une belle course" ne sera donc pas son dernier film? "On verra bien", a-t-elle confié à la presse, avec malice toujours.