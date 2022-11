Son rêve prend forme: le réalisateur Francis Ford Coppola a entamé le tournage de son film "Megalopolis"

Projet dont il rêve depuis les années 1980, le metteur en scène Francis Ford Coppola (Le Parrain, Apocalypse Now) a commencé le tournage de son plus gros projet : Megalopolis. Le casting se compose de grands noms tels que Adam Driver, Forest Whitaker, Dustin Hoffman entre autres.

C'est parti ! Réalisateur célèbre pour ses films entrés au panthéon des plus grandes œuvres cinématographiques, Francis Ford Coppola a commencé ce qui sera le dernier film de son immense carrière.

Depuis 1980, le réalisateur rêve de tourner son film "Megalopolis" qui mettra en scène la ville de New York qui tente de se reconstruire comme une mégalopole après un cataclysme. Pour ce film, Coppola n'a pas hésité à investir une partie de sa fortune personnelle à hauteur de 100-120 millions de dollars, rien que ça.

Les acteurs Shia LaBoeuf (Transformers), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) et Chloe Fineman (Le père de la mariée) ont été aperçus en train d'être filmés par le réalisateur. De quoi annoncer le début de ce projet pharaonique qui marquera la fin d'une carrière riche de plus de 20 films.

Encore un peu de patience, mais le résultat risque bien d'être à la hauteur des moyens investis.

Un cliché des acteurs en costume :