Sophie Davant est en couple avec un ancien collègue, célèbre animateur de télévision (photo)

Divorcée du journaliste sportif Pierre Sled depuis 2012, l'animatrice d'Affaire conclue Sophie Davant confiait à qui veut l'entendre qu'elle était un coeur à prendre, jusqu'à il y a peu... En effet, alors que le magazine Voici avait annoncé il y a quelques semaines qu'elle avait retrouvé l'amour au bras de son ancien collègue de Télématin William Leymergie, 75 ans, l'animatrice ne confirmait pas officiellement l'information.





Mais visiblement, le couple ne souhaite plus se cacher. Le magazine Paris Match leur consacre d'ailleurs sa prochaine couverture. On peut voir Sophie, 58 ans, très souriante partager un paddle avec son ancien collègue et nouveau partenaire William. Un duo qui se connaît bien. Le titre de Paris Match qui leur est consacré est sans équivoque: "La romance des baby-boomers".