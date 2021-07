Sophie Marceau fait SENSATION pour son retour à Cannes (vidéo)

Après une longue absence, l'actrice Sophie Marceau est à Cannes avec l'équipe du dernier film de François Ozon. Pour la quatrième fois en compétition à Cannes, le cinéaste français a offert à la Croisette "Tout s'est bien passé", le portrait vibrant d'un père, André Dussollier, qui demande à sa fille, Sophie Marceau, de l'aider à mourir.

Mercredi 7 juillet, l'actrice talentueuse, qui avait confié être anxieuse à l'arrivée de ce grand jour, est arrivée sur la Croisette dans une robe blanche et noire sculpturale. La star de 54 ans a monté les marches dans sa tenue signée Valentino Couture. Un look sublime qui a marqué les esprits.



© Belga



© Belga



© Belga



© Belga



Le film de François Ozon



Présenté pour la deuxième journée de la compétition, ce drame doux-amer, oeuvre de l'un des cinéastes français les plus prolifiques - une vingtaine de films en autant d'années - mais toujours reparti bredouille de ses sélections cannoises, a pour toile de fond un thème universel et toujours tabou : la fin de vie et le suicide assisté. Neuf ans après la Palme d'Or à Michael Haneke pour "Amour", François Ozon livre, sur des questions proches, un drame dans un tout autre registre, doux-amer, parfois drôle, et au rythme effréné.

Méconnaissable au début du film, le visage déformé (deux heures de maquillage chaque matin), sa chevelure argentée rasée de près, André Dussollier se fond dans les traits d'André Bernheim, un octogénaire, riche collectionneur d'art, victime d'un accident vasculaire cérébral. Cloué dans un lit d'hôpital, mais avec toute sa tête, ce père de famille têtu, égoïste voire cruel, mais que l'acteur de 75 ans rend terriblement attachant, va demander à l'une de ses filles, Emmanuèle, incarnée par Sophie Marceau, de l'aider à se suicider.