Sophie Turner dévoile son ventre rond: l'actrice doit accoucher d'ici la fin de l'été (photo)

Sophie Turner et Joe Jonas attendent leur premier enfant. Bien que le couple n’ait jamais rien confirmé autour de cette grossesse, le doute n’est plus permis. L’actrice devrait accoucher d’ici la fin de l’été.

Sophie Turner et Joe Jonas n’ont plus que quelques semaines à patienter avant l’arrivée de leur premier enfant. L’actrice de Game of Thrones devrait accoucher d’ici la fin de l’été. L’information a filtré dans les médias en février dernier. Pourtant, le couple n’a jamais communiqué sur cette grossesse.

La discrétion est de mise. Ni Joe Jonas, ni Sophie Turner n’ont parlé de ce ventre rond sur leurs réseaux sociaux. Seuls les clichés pris en rue ont documenté cette grossesse.

Le couple s’est marié l’année dernière d’abord à l’improviste à Las Vegas, et puis lors d’une grande cérémonie à Carpentras avec leurs familles et proches.



