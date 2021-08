Soprano se confie sur la mort de son père, emporté par le coronavirus il y a un an: "C'est encore dur pour moi"

Soprano sort son septième album en cette rentrée, Chasseur d'étoiles. À cette occasion, il était l'invité d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à Huit. Il y a évoqué sa carrière, mais aussi un épisode douloureux qu'il a vécu il y a quelques mois : la mort de son père.

Les circonstances de son décès le laissent un peu amer. Il est revenu sur cette triste journée où il s'est envolé en urgence pour les Comores, archipel de l'océan Indien où vivait son papa.

"On nous appelle on nous dit que mon père est très malade mais que personne ne trouve ce qu’il a. Le problème, c’est qu’aux Comores, les hôpitaux ne sont pas équipés pour beaucoup de choses. Du coup, on a pris un avion, on s’est débrouillés, on est partis aux Comores. Mais le temps d’arriver, il n’a pas tenu", explique le chanteur de 42 ans.

Soprano estime que son père serait encore en vie si seulement tout le monde avait un même accès aux soins de santé. "On voulait l’emmener à la Réunion pour qu’il se fasse soigner. Il aurait été en France, il aurait eu le Covid comme beaucoup et il serait encore vivant. C’est pour ça que c’est encore dur pour moi. On aurait pu faire autrement mais c’est la vie qui est comme ça", dit encore le chanteur.

La douleur est encore présente aujourd'hui mais Soprano fait tout pour honorer sa mémoire. "Je me bats tous les jours pour qu’il soit fier. Je pense qu’il est parti fier. J’ai tout fait pour l’enterrer dignement. J’ai tout fait pour que ma mère soit heureuse et en paix. J’ai tout fait pour que ma famille soit soudée. J’espère que cela va continuer et je me battrais pour", conclut-il.