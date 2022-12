Spotify: Bad Bunny et Taylor Swift sont les artistes les plus écoutés de l'année 2022

Qui dit fin d'année, dit rétrospective des écoutes pour la plateforme Spotify. Le célèbre site de streaming musical a récemment dévoilé les artistes les plus écoutés de l'année 2022. Et c'est le rappeur "Bad Bunny" qui est le grand vainqueur, et ce, pour la troisième année consécutive.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant "Bad Bunny", de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, est devenu pour la troisième année consécutive l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify.

Mélangeant rap latino et reggaeton, le chanteur ne cesse de faire parler de lui avec plusieurs clips à plus de 500 millions de vues sur Youtube. La chanteuse Taylor Swift arrive deuxième, suivie du rappeur Drake, le chanteur "The Weeknd" et enfin le groupe de K-pop coréen "BTS" terminent le top 5.

Un beau record pour "Bad Bunny", avant peut-être une 4e année de suite ?

Pour découvrir cet artiste, c'est ci-dessous :