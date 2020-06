Star de TikTok, Siya Kakkar est morte à l'âge de 16 ans

La jeune femme, connue pour ses vidéos sur le réseau social TikTok, a été retrouvée pendue à son domicile.

Les deux millions d’abonnés à son compte TikTok connaissaient Siya Kakkar sous un jour heureux, chantant et dansant sur les tubes du moment. C’est également ainsi qu’elle apparaissait dans sa dernière vidéo postée mercredi dernier. Pourtant, le lendemain, la jeune Indienne a été retrouvée pendue à son domicile de New Delhi.

"Siya est décédée par suicide dans sa résidence de New Delhi vers 21 heures le 25 juin. Elle vivait avec sa famille. Sa famille est sous le choc et a demandé (le respect de) sa vie privée. Aucune note de suicide n'a été retrouvée", a déclaré la police de Delhi, citée par India Today. Une enquête est ouverte et son téléphone portable a été saisi pour retracer ses derniers contacts.

Siya Kakkar aurait reçu des menaces dans les jours qui ont précédé son geste. Elles auraient pu la fragiliser. Son manager Arjun Sarin a rapporté son décès sur Instagram. Interrogé par India Today, il raconte qu’il n’avait rien remarqué de particulier chez la jeune femme : "Cela doit être dû à quelque chose de personnel… Au niveau du travail, elle se débrouillait bien. J'ai discuté avec elle hier soir (mercredi) pour un nouveau projet et elle avait l'air normale."