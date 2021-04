Steevy Boulay en COLÈRE contre Loana: "Je ne veux plus entendre parler de cette fille"

Ces derniers mois, Loana a défrayé la chronique pour des épisodes peu rassurants : une hospitalisation le 26 mars suite à une overdose, une autre fin février pour les mêmes raisons. L’ex-star de la téléréalité a beau affirmé s’être détourné des drogues, les faits montrent l’inverse. À tel point que ses proches estiment qu’elle ne pourra jamais se défaire de ses addictions.

D’après Steevy Boulay, l’un des ses anciens compagnon du Loft, Loana ne donne pas de suites lorsqu’on lui tend la main. Lui-même aurait tenté de lui venir en aide, sans succès. Et il en garde un souvenir amer : "Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le b.a-ba de la politesse c'est au moins de dire : 'Merci Steevy, mais non'. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas", a-t-il raconté dans l’émission de Mickaël Dos Santos sur Non Stop People.

Les autres anciens du Loft n’obtiendraient guère plus réaction de la part de Loana : "Julie aussi. Elle lui a proposé de l'héberger, de la voir, de l'aider. Delphine aussi. Et elle n'a répondu à absolument personne, déplore Steevy Boulay. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne nous aime pas. Ou sinon elle veut rester dans cette galère. En tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne rien avoir fait pour l'aide".