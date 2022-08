Stephan Van Bellinghen s'est marié ce samedi: retour sur la cérémonie (photo)

Ce samedi, le Monsieur Météo de RTL-TVI a dit "oui" à sa belle, Aurélie Willocq.

Après presque 10 ans de vie commune, Stephan Van Bellinghen, le Monsieur Météo de RTL-TVI, s'est décidé à sauter le pas en octobre dernier en demandant en mariage celle qui partage sa vie, Aurélie Willocq. Comme lui, elle aussi travaille à RTL, en tant que responsable des plannings production.

Aurélie, qui est la maman de leur fils James âgé de 5 ans, et qui a également un autre garçon issu d'une précédente union, Maxime, 11 ans, avait évidemment dit "oui". Ce samedi, leur mariage a eu lieu, et le couple s'est de nouveau dit "oui" à Beersel devant famille et amis.

La fête se poursuivra dans l'après-midi au Bivouac, restaurant éphémère de Julie Taton à Wavre.

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés!



© Eric Charneux