Stéphane Plaza: combien ses agences immobilières lui ont-elles rapporté?

Célèbre animateur d'émissions autour de l'immobilier, Stéphane Plaza est également à la tête d'un réseau d'agences immobilières en France.

Et d'après BFM Immo, il s'agit là d'un business très rentable… "Après une année 2019 exceptionnelle marquée par des ouvertures d’agences en pagaille ainsi qu’une explosion du chiffre d’affaires (...), le réseau immobilier Stéphane Plaza a récidivé en 2020 (...). Les revenus du réseau ont progressé de 10,7% à 16,5 millions d’euros sur un an, quand le bénéfice net a gonflé de plus de 20% (soit tout pile un million d’euros) à 5,98 millions", apprend-on ainsi.

Bien sûr, il ne s'agit pas là de la somme qui se trouve sur le compte en banque de l'animateur. Il possède 25,5% des parts de la société SP Holding. Et comme le groupe a décidé "d’affecter la totalité du bénéfice en dividendes aux actionnaires", en 2020, avant prélèvement des impôts, Stéphane Plaza a touché 1.526.077 euros.