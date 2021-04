Stéphane Plaza: son accident SANGLANT lors d’un banal acte médical

Grand utilisateur d’Instagram, Stéphane Plaza y raconte régulièrement son quotidien. Dans sa dernière publication, il relate une expérience particulièrement désagréable vécue lors d’une prise de sang.

Une prise de sang qui a viré au film d'horreur pour Stéphane Plaza. Lors d'un bilan de santé, pourtant anodin, rien ne s'est passé comme prévu pour le célèbre agent immobilier : "Quand je vous dis que j’ai pas de bol au moins une fois par jour !! (...) Ce matin prise de sang à jeun ! Normalement, une piqûre suffit ! Mais quand la veine explose et que l’aiguille casse en même temps, forcément. Heureusement que j’ai deux bras..."



L’animateur de 50 ans n’a perdu sa bonne humeur habituelle pour autant. Il poursuit : "Après une batterie de tests, je suis fin prêt pour partir sur la lune. 64 battements par minute, 12,8 de tension, une santé de fer dans un corps de maladroit mais en apesanteur, impossible de trébucher, a-t-il plaisanté. Thomas Pesquet attends-moi !!!! J'arrive, je sens qu’on a besoin de moi là-haut. Un petit Maison à vendre entre extraterrestres se prépare. Parce qu’eux et moi, on est un peu de la même famille".