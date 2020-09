Stéphane Plaza nu sur Instagram: il reproduit la photo de Baptiste Giabiconi

L'animateur Stéphane Plaza a bien fait rire ses fans ce jeudi sur Instagram. Il a dévoilé une photo de nu entièrement nu au bord d'une piscine, reproduisant la photo postée par Baptiste Giabiconi il y a quelques semaines.

En fait, il se trouve exactement au même endroit que le mannequin, et n'a donc pas pu s'empêcher de reproduire le cliché.

"Unique, magnifique. Voici mon classic One by me. Si Baptiste Giabiconi se jette à l’eau, alors je relève également le défi. Même lieu, même pose, mais tellement plus envoûtant, plus glamour. Incroyable comme quoi même un agent immobilier de 50 ans peut être égérie chez Chanel (je mesure 1m78 mais avec talon 1m85, donc à part un ou deux tatouages, je ne vois vraiment pas la différence entre toi et moi)", a-t-il écrit.

Il nomme ensuite quelques personnalités et notamment Cyril Lignac ou encore Nabilla. Qui relèvera son défi ?