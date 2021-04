Steven Spielberg révèle un aperçu de sa version du film "West Side Story" (vidéo)

La première bande-annonce du nouveau film "West Side Story" de Steven Spielberg est enfin là. Les studios du XXe siècle de Disney ont dévoilé un premier aperçu sur cette adaptation très attendue lors de la diffusion télévisée des Oscars de dimanche.

Ce conte classique qui revisite le "Roméo et Juliette" de William Shakespeare met en scène Ansel Elgort et la nouvelle venue Rachel Zegler en tant qu'amoureux interdits issus de gangs rivaux pendant les années 1950 à New York. Initialement prévu pour la première partie de l'année 2020, le film faisait partie des nombreuses sorties du cinéma retardées par la pandémie du COVID-19.

Ce teaser bref et vibrant voit les Jets et les Sharks qui sont rivaux, chanter, danser, se serrer dans leurs bras et s’embrasser dans les rues de l’Upper West Side de New York.

La sortie de ce film est prévue en décembre 2021 si les récentes évolutions de la pandémie la permettent.