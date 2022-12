Stone dézingue Claude François: "Il les insultait, il était odieux avec les filles"

Invitée de l'émission Chez Jordan ce mercredi, Stone a raconté sa rencontre avec Claude François. On peut dire que la chanteuse n'a pas mâché ses mots.

"Claude François qui vient me draguer alors que je n'ai pas du tout envie de faire quoi que ce soit avec lui." C'est ainsi que l'acolyte de Charden raconte "sa proposition la plus folle", lors de son entretien avec Jordan de Luxe. Stone se souvient avoir rencontré l'interprète du Lundi au soleil alors qu'elle venait de se séparer de son mari Éric Charden.

La chanteuse qui a alors moins de 30 ans repousse les avances de la star. "Il ne me plaisait pas du tout!" En cause? Le comportement de l'homme. "Je le voyais travailler, il était odieux avec les Claudettes, avec les filles. On a fait des tournées avec lui, je l'ai vu se conduire vraiment très mal. Il leur parlait mal, il les insultait, les musiciens, pareil." Si Stone est catégorique, Claude François n'aime pas s'entendre dire non. "Il m'a téléphoné plusieurs fois, il m'a invité à dîner, il m'a invité à l'émission, mais il a vu que ça ne marchait pas."

Un cœur déjà pris

"Il y a encore les images où il drague abondamment. Il avait des vues parce qu'il aimait bien les petites blondes aux yeux clairs, ce n'était pas un secret." Seulement, à ce moment-là, Stone de son vrai nom Annie Gautrat est déjà proche du deuxième grand amour de sa vie, Mario D'Alba. "À ce moment-là, il y avait déjà Mario sur le coup, c'était embêtant."

La suite, on la connaît: Stone est toujours éprise du compositeur français avec qui elle a eu deux enfants.