Stranger Things: l'ascension incroyable de la chanson "Running Up That Hill" de Kate Bush 37 ans après avoir figuré au sommet des charts

La chanteuse britannique Kate Bush refait parler d'elle 37 ans après avoir atteint le sommet des charts avec son hit de 1985, "Running Up That Hill". Celle que l'on surnomme la "Sorcière du son", grâce à sa capacité à mêler culture pop et performances vocales de soprano, caracole désormais en tête des charts. Et c'est grâce à la reprise de son fameux tube de la série de science-fiction diffusée sur Netflix "Stranger Things".

Une source a déclaré au journal du Sun: "Kate est sur la bonne voie pour encaisser un chèque à sept chiffres en raison de la résurgence de son tube".

Et de préciser: "Elle détient tous les droits d'édition et de licence, et elle l'a écrite, donc presque tout l'argent sera pour elle."

Cette chanson est actuellement écoutée plus d'un million de fois sur Spotify, rapportant à Kate, 63 ans, environ 300.000 Euros par semaine. Cette chanson est en bonne voie de maintenir sa position en tête du classement pour la deuxième semaine consécutive.

"Je suis submergée par l'étendue d'affection et de soutien que la chanson reçoit", a réagi l'artiste. "Je dois avouer que je suis vraiment émue par tout ça. Merci beaucoup d'avoir rendu la chanson numéro Un de façon si inattendue."