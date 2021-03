Stranger Things: le tournage de la saison 4 est en cours dans un décor effrayant (photos)

Vous êtes fans de la série Netflix Stranger Things? Un premier aperçu des nouveaux décors a été révélé grâce à la publication de photos de tournage lundi.

Un parc de caravanes situé à Griffin, dans l'état américain de la Georgie, arbore depuis quelques jours une allure plutôt effrayante: Tous les mobile-homes ont été enveloppés d'épaisses vrilles de dimension fantasmagorique pour le tournage de la série populaire de science-fiction.

Bien que les premières informations qui ont filtré sur la saison 4 suggéraient que l'action allait se déplacer en Russie, où le personnage de David Harbour, Hopper, était détenu, les nouvelles photos confirment que la ville fictive de Hawkins, dans l'Indiana, ne s'est pas encore tout à fait débarrassée des méchantes bêbêtes...

Un panneau couvert de vrilles a révélé que le quartier fictif s'appelait Forest Hills Trailer Park.

Un gros plan d'une vigne montrait qu'elle était noire et rouge et donnait un aperçu plus clair de sa texture plastifiée et marbrée.

Le décor évoquait son équivoque la période des années 80 et comprenait des voitures de l'époque, ainsi que du mobilier.