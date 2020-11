Stromae annonce une excellente nouvelle: "Un album arrivera"

C'est dans une interview accordée à Libération que Stromae a annoncé la nouvelle que tous ses fans attendent. L'artiste bruxellois compte bien sortir un nouvel album.

Depuis "Cheese" sorti en 2010, puis "Racine carrée" paru en 2013, les fans de Stromae n'attendent qu'une seule chose: que l'artiste sorte un nouvel album. Leur souhait sera exaucé, comme l'a confié l'artiste bruxellois à Libération. "Un album arrivera à un moment donné, mais je n'ai pas vraiment de date."

Oui, il faudra donc peut-être encore attendre un peu, mais au moins, Stromae n'a pas arrêté de créer de la musique pour lui. "Je n'ai jamais vraiment arrêté, sauf à une période où je n'étais pas vraiment bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres…"

Indépendant

Stromae a un statut particulier, puisqu'il est indépendant et propriétaire de son catalogue musical. "Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre… Plein d'artistes font ça!"

Même si l'artiste n'a pas sorti de morceaux en solo récemment, on a pu l'entendre sur "La Pluie", en collaboration avec Stromae, sorti en 2018, et aussi plus récemment sur "Arabesque", un titre avec Coldplay, dévoilé en 2019.

En 2018 toujours, il avait composé un morceau exclusif pour le défilé de la marque de vêtements Mosaert qu'il a créée avec sa compagne Coralie Barbier. Le titre de 9 minutes s'intitule "Défiler".



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce dimanche 8 novembre ?