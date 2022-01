Stromae dévoile le clip officiel de "L'enfer", son nouveau single (vidéo)

Stromae a créé l'événement dans le journal de 20H00 de TF1 ce dimanche en dévoilant "L'enfer", nouveau titre de son futur album qui évoque des "pensées suicidaires", alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. "Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer", entend-on dans ce morceau aux forts relents autobiographiques.

Le Belge a présenté ce morceau à la fin du journal télévisé, dans une mise en scène habile, comme si c'était la dernière réponse, en chanson, à la courte interview qu'il venait de donner en plateau. Le morceau a été mis en ligne sur les plateformes musicales dans la foulée.

Ce mercredi, Stromae vient de dévoiler le clip officiel de son morceau sur sa chaîne Youtube. Et les réactions des internautes n'ont pas tardé: "Un vrai artiste", "C’est incroyablement bien. Stromae est de retour", "Incroyable ! J'espère que tout va bien pour toi Stromae ! Tes textes sont si profond et révélateur, on se sent moins seul.e Que du bonheur à toi et ta famille", "La définition du 'talent'! Du pur frisson", se réjouissent les fans en commentaires du clip.

Le nouvel album de Stromae, "Multitude", sortira le 4 mars et c'est un des disques francophones les plus attendus de 2022.

Après 6 ans d'absence, le grand retour musical de Stromae

Stromae, retiré du circuit musical depuis 2015, avait déjà dévoilé mi-octobre un premier single, "Santé", dédié aux petites mains, travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas toujours attention.



Cette fois, "L'enfer" est un peu plus sombre et plus personnel. Comme un écho à ses tourments passés. Son dernier album, "Racine carrée" (2013, après "Cheese" en 2010), avait fait basculer ce musicien de 36 ans dans une autre dimension, pour le meilleur et pour le pire. Ce succès public et critique l'avait entraîné dans deux années de tournées folles à travers le monde qui l'avaient essoré physiquement et mentalement. "Même si on vend du rêve, ça reste un métier et, comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien à France 2.

Dans le journal de 20H00 de TF1, Stromae a confié que le travail sur des clips pour d'autres ces dernières années -- Billie Eilish, Dua Lipa ou encore OrelSan, entre autres -- lui avait "vraiment fait du bien" car "l'attention" n'était alors "plus portée" sur lui.

Des concerts prévus dès février 2022

Avec ce passage télévisé, Stromae continue de faire grimper l'attention autour de son prochain disque. A l'international, il avait déjà fourni une prestation remarquée début décembre autour de "Santé" dans le show de Jimmy Fallon, sur la chaîne américaine NBC.



Les trois premiers concerts-événements de sa tournée (qui le portera jusqu'en 2023) sont programmés à Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février 2022. Les billets de ces trois premiers shows ont été écoulés dans leur totalité en un quart d'heure seulement le jour de leur mise en vente le 3 décembre, avait fait savoir sa maison de disque.