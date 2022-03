Stromae dévoile son nouveau clip "Fils de joie" filmé au Cinquantenaire (vidéo)

Avant de poursuivre sa tournée mondiale, avec notamment une apparition très attendue en avril à Coachella, Stromae dont le nouvel album "Multitude" est sorti vendredi a créé la surprise ce lundi soir en dévoilant sur Youtube le nouveau clip de la chanson "Fils de joie" enregistré à Bruxelles au Cinquantenaire.

On y voit l'artiste belge endosser le rôle d'un maître de cérémonie lors des funérailles d'une travailleuse du sexe défunte. Sur son compte Instagram, Stromae a tenu à remercier ceux qui ont contribué à cette vidéo: “Il aura fallu des mois de travail et des centaines de personnes (la liste des crédits est impressionnante) pour en arriver là. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué des près ou de loin à ce projet."