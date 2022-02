Stromae révèle quelle est sa phobie juste avant de monter sur scène

Tout le monde en parle : Stromae est de retour après des années d'absence. Il sort un nouvel album et le premier titre dévoilé, L'Enfer, a déjà touché des milliers de fans.

Prochainement Président d'honneur des Victoires de la musique, le chanteur va ensuite entamer une tournée et retrouver son public.

Après autant de de temps sans se produire, Stomae ressent de donc de l'excitation, mais a aussi une certaine appréhension, comme il l'a confié à Télérama.

"Mon inquiétude reste le trou de mémoire pour les paroles. Chacun ses phobies...", a-t-il lancé.

Il a ensuite prévenu ses fans : pas question que sa tournée ne lui coûte à nouveau très cher du point de vue de sa santé.

"Il y a aura de la mise en scène, de la gestuelle, mais moins de danse pure et dure. J'ai envie d'en profiter davantage et d'être moins sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n'ai plus le même corps : j'aurais bientôt 37 ans", a-t-il encore expliqué.

De toute façon, c'est avant tout pour sa musique qu'on l'aime.