Stromae: "Je me suis réveillé avec la peur d'oublier les paroles"

Après quelques concerts d'échauffement en début d'année, Stromae repart en tournée, avec les festivals en Europe dès cet été, ces lieux de "lâcher-prise" où rien "n'est jamais comme on avait prévu".

"Peur d'oublier les paroles"



"Je n'étais pas trop stressé jusqu'à cette nuit. Je me suis réveillé avec la peur d'oublier les paroles, alors qu'en fait, à chaque fois, ça se passe bien ! Je me suis dit: 'Tiens, voilà les premiers coups de stress'", sourit le Belge, détendu, interrogé vendredi par l'AFP en visio-conférence.



Le "Multitude Tour", baptisé du nom de son dernier album, commencera en France par l'Aluna Festival le 16 juin avant d'écumer le Vieux-Continent cet été. Puis viendront les salles en Amérique du Nord, et en Europe à nouveau, fin 2022-début 2023.



L'artiste est "très heureux" de replonger "dans un rythme de tournée" avec les festivals, propices aux "lâcher-prise". "Un concert en salle, on vient de déposer les enfants chez la baby-sitter et, demain, il faudra bosser, alors qu'un festival dure plusieurs jours. C'est la fête et le public démarre tout de suite, chauffé par trois-quatre shows avant".



Deux passages récents à Coachella, festival californien réputé, lui ont rappelé "qu'en festival, rien n'est jamais comme on avait prévu" et que le public profite toujours du show sans voir les petits bugs techniques que l'artiste remarque.



"Prendre du plaisir"



Le "lâcher-prise", Stromae l'adopte aussi aujourd'hui pour ne pas reproduire les erreurs d'une tournée XXL achevée en 2015 en burn-out (aggravé par les effets secondaires d'un anti-paludique).



"Je pense que je me suis beaucoup donné sur la tournée de Racine Carrée (précédent album), je divertissais énormément. Maintenant, je veux m'amuser, trouver un juste milieu", confie le trentenaire. Evidemment, ce perfectionniste s'est demandé si le public n'allait pas le trouver "fainéant" (rires).



Aucun risque. Dans le "Multitude Tour", qui mobilise près d'une cinquantaine de personnes, Stromae se plaît toujours à endosser plusieurs rôles pour ses chansons. Le spectateur en prend plein la vue. Un ballet de bras robotiques module ainsi l'espace scénique. Sans oublier un petit robot-chien à la vie propre. "Je ne sais pas s'il va tenir longtemps, il est déjà tombé dans la fosse, il me fait mal au coeur quand il part en cacahuète comme ça".